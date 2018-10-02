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В Бишкеке пройдет киргизско-казахстанский бизнес-форум

Экономика

Заседание киргизско-казахстанского делового совета откроется 3 октября

Астана, 2 октября 2018, 15:40 — REGNUM  Предприниматели Казахстана и Киргизии проведут деловые встречи на бизнес-форуме в Бишкеке, организованном торгово-промышленной палатой Киргизии и внешнеторговой палатой Казахстана, сообщает 2 октября агентство «КирТАГ».

Бизнес-форум пройдет в рамках заседания киргизско-казахстанского делового совета. В форуме примут участие предприниматели в сфере строительства, производства продуктов питания, автомобилестроения и производства медицинских изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году товарооборот между Киргизией и Казахстаном составил $763,8 млн, что на 10% больше, чем в 2016 году. Стороны намерены увеличить этот показатель до $1 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Киргизия планируют довести взаимный товарооборот до $1 млрд

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Экономика Казахстана
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