В Бишкеке пройдет киргизско-казахстанский бизнес-форум

Астана, , 15:40 — REGNUM Предприниматели Казахстана и Киргизии проведут деловые встречи на бизнес-форуме в Бишкеке, организованном торгово-промышленной палатой Киргизии и внешнеторговой палатой Казахстана, сообщает 2 октября агентство «КирТАГ».

Бизнес-форум пройдет в рамках заседания киргизско-казахстанского делового совета. В форуме примут участие предприниматели в сфере строительства, производства продуктов питания, автомобилестроения и производства медицинских изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году товарооборот между Киргизией и Казахстаном составил $763,8 млн, что на 10% больше, чем в 2016 году. Стороны намерены увеличить этот показатель до $1 млрд.

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