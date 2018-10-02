«Оппоблок» обвинил украинский «Нафтогаз» в «тарифном геноциде»

Киев, , 15:35 — REGNUM Увеличение цен на газ снижает конкурентные преимущества ведения бизнеса на Украине, а также приводит к снижению рабочих мест. Об этом 2 октября, выступая с парламентской трибуны, заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

«Есть проблема увеличения стоимости газа для промышленных предприятий, что означает автоматическое сокращение рабочих мест, так как продукция становится неконкурентоспособной на внешнем рынке, и увеличение стоимости товаров первой необходимости внутри страны, начиная с хлеба, сахара, масла и заканчивая одеждой, потому что всегда там есть энергетическая составляющая», — сказал Бойко.

Он обвинил руководство «Нафтогаза» в «тарифном геноциде» населения и экономики Украины.

«Первый вопрос, который сегодня волнует народ Украины — это начало отопительного сезона и цены на газ. Люди со страхом ждут новых тарифов, особенно в условиях, когда уменьшается количество тех, кто по проекту нового бюджета сможет получить субсидии… Требование нашей фракции: правительство должно прийти в парламент и отчитаться, как будет проходить преодоление экономического кризиса. Руководство «Нафтогаза», допустившее такой бардак и тарифный геноцид, должно выйти за ворота с вещами и оставить свои должности», — считает Бойко.

При этом депутат отметил, что на этой пленарной неделе парламент пытаются заставить принять участие в предвыборной кампании действующего президента Петра Порошенко, а вот вопрос мира в повестке дня отсутствует. Бойко напомнил, что сегодня вопросы языка и вступления Украины в НАТО меньше всего волнуют украинцев.

«На прошлой неделе это были политические декларации о НАТО, об изменении военного приветствия, на этой неделе предлагается принять закон о языке, который является ключевым элементом предвыборного лозунга президента. Если кто-то в этом зале думает, что эти вопросы беспокоят людей, то он ошибается. Мало того, что этот законопроект противоречит Европейской хартии региональных языков, которая ратифицирована Украиной, он еще и продолжает раскалывать общество», — сказал Бойко.

Оппозиционный политик также считает, что действующая власть нацелена на военный путь решения конфликта на Донбассе.

«Риторика действующего президента и остатков правящей коалиции показывает, что они не исключают и направлены на военный путь решения конфликта. Мы абсолютно не согласны с этой позицией», — подытожил Бойко.

Как сообщалось, 31 августа «Нафтогаз» сообщил о поднятии цен на газ для промышленности на 21% с 1 сентября 2018 года.

«Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, «Нафтогаз» в сентябре предлагает газ по цене 10 208 — 11 115 грн (393 долл .) за тыс. куб. м (без НДС)», — отметила пресс-служба компании.