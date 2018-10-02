Топ-10 стран, где летом 2018 года отдыхали туристы из России

Москва, , 15:32 — REGNUM В летний период 2018 года спрос российских туристов сдвинулся в сторону нескольких массовых и относительно дешевых направлений. Это произошло из-за ослабления рубля и падения реальных доходов населения, сообщили Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Но ради экономии граждане не готовы отказаться от летнего отдыха за границей. При этом российские туристы чаще всего выбирали отели «всё включено». Эта система позволяет существенно экономить на цене поездки. По предварительным данным, летом 2018 года и за рубежом, и в России отдохнули больше организованных туристов, чем годом ранее.

Лидером рейтинга самых популярных стран отдыха и предпочтения туристов летом 2018 года стала Турция. За восемь месяцев там побывали почти 4,2 млн российских граждан. По прогнозам туроператоров, по итогам 2018 года количество российских туристов в Турции вырастет на 15% по сравнению с 2017 годом — до 5,4 млн человек.

На втором месте — курорты Юга России. Летом и в сентябре в Краснодарском крае и Крыму побывали до 2,5 млн организованных туристов. На третьем месте — Греция. Затем следуют Тунис, Кипр и Испания. Спрос в Тунис по сравнению с 2017 годом вырос летом от 5% до 15%. Также в Топ-10 летних направлений 2018 года вошел и Таиланд, Болгария, Италия и Черногория.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Турции в январе — августе 2018 года побывали 27 млн иностранных туристов, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За восемь месяцев в Турции отдохнули 4 млн 186 тыс. 512 туристов из России, что на 25,59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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