Гражданам РФ дадут время на перевод пенсионных накоплений в ИПК

Нью-Йорк, США, , 15:32 — REGNUM Принять решение об участии в системе индивидуального пенсионного капитала граждане РФ смогут в течение достаточно продолжительного периода. На раздумья им будет отведён срок до пяти лет. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов.

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«Если они (физлица — прим. ИА REGNUM ) не отказались, но и не приняли, то по истечению этого длинного периода — чуть ли не полтора-два года, а в некоторых случаях и пять лет по «молчунам», то в этом случае будет принятие по умолчанию, по Гражданскому кодексу России», — сказал Швецов.

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Это система: о подключении граждан к накопительной пенсии без их согласия

По его словам, законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) будет опубликован в ближайшие дни. В документе будет содержаться юридическая схема, которая предполагает конвертацию обязательств негосударственного пенсионного фонда и ПФР перед физическими лицами в обязательства по ИПК.

Напомним, 1 октября сообщалось, что Министерство финансов РФ и Центробанк выбрали механизм включения граждан России в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Отмечалось, что в случае отсутствия письменного несогласия со стороны гражданина подключение будет проходить «автоматически». По прогнозам, это может коснуться 70 млн жителей РФ, которые уже находятся в негосударственных пенсионных фондах или в государственной управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк».

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