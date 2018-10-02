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В «Нафтогазе» заявили о готовности ликвидировать компанию в 2025 году

Экономика

До этого украинская газовая компания намерена судиться с «Газпромом»

Киев, 2 октября 2018, 15:24 — REGNUM  «Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко дважды имела возможность «разобраться» с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» во время своего премьерства в 2005-м и 2007−2010 годах». Об этом 2 октября информирует НАК «Нафтогаз» на странице в Twitter.

«Тимошенко дважды была премьер-министром и дважды имела прекрасную возможность разобраться с «Нафтогазом»: либо ликвидировать, либо сделать его прибыльным. Она не сделала ни первого, ни второго», — напомнил НАК.

При этом в компании напомнили, что газ населению продают газсбыты, а не «Нафтогаз».

"Почему-то о них Тимошенко и депутаты забывают. Хотя часть компаний контролируется Фирташем. Наша главная прибыль — это транзит газа и другая деятельность», — пояснили в НАК.

В свою очередь глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев отметил в Фейсбуке, что Тимошенко «начала подрабатывать генератором пропагандистских инфоповодов для российских СМИ».

Кроме того, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что ликвидировать НАК можно будет не раньше чем через шесть лет из-за нового судебного спора с российским «Газпромом».

Он напомнил, что «Нафтогаз» в рамках нового иска требует от «Газпрома» более $12 млрд.

«Мы уже знаем, что «Газпром» всячески избегает выполнения решения международного арбитража и в таких условиях принудительное взыскание занимает еще как минимум год. То есть уже четыре года. А если учитывать обжалование в апелляционном суде и Верховном суде Швеции, то не четыре года, а все шесть лет. То есть реально ликвидировать «Нафтогаз» можно не после этих президентских выборов, а после следующих за ними», — отметил Витренко в Фейсбуке.

Как сообщалось, 28 сентября депутат Юлия Тимошенко пообещала ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на президентских выборах. 1 октября она уточнила, что компанию нужно отстранить от посреднической деятельности на рынке природного газа, а не закрыть.

«Для правления этой коррумпированной продажной власти осталось полгода. Через полгода первое, что мы сделаем, — ликвидируем «Нафтогаз» как ненужного посредника. А также, если «Нафтогаз» создаст другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать для продажи природного газа украинцам… Все это будет ликвидировано», — пообещала Тимошенко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что ликвидация «Нафтогаза» станет «очень серьезным подарком» России, так как позволит «Газпрому» не выплачивать украинской компании компенсацию, присужденную Стокгольмским арбитражем.

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Реформа и разделение «Нафтогаза Украины»
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