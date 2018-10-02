В Кировской области создадут центр ремонта грузовых вагонов

Сочи, Краснодарский край, , 15:22 — REGNUM О развитии совместной площадки по обслуживанию вагонов нового поколения Тихвинского вагоностроительного завода договорились корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ОВК) и транспортно-логистическая компания холдинга «УРАЛХИМ», сообщает 2 октября пресс-служба завода.

Соглашение подписано в рамках Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520» в Сочи. Документом предусматривается создание в районе железнодорожной станции «Мураши» (Кировская область) сервисного центра по проведению всех видов ремонта грузовых вагонов нового поколения.

Отмечается, что в настоящее время вагонным депо «Мураши» накоплен опыт сервисного обслуживания: с 2016 года предприятие авторизовано компанией «УРАЛХИМ» на проведение текущего отцепочного ремонта и хранение запасных частей тележек с повышенной осевой нагрузкой.

«Мы намерены и дальше развивать сотрудничество с ОВК с целью доведения доли вагонов нового поколения в нашем парке до 25% к 2021 году против уже существующей доли 14%», — прокомментировал директор компании «Уралхим-Транс» подписание соглашения.

На предприятии подчеркнули, что сейчас 15 предприятиям уже присвоен статус сервисного центра высшей категории. Они расположены на восьми железных дорогах: Октябрьской, Московской, Горьковской, Юго-Восточной, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. ОВК планирует продолжить развитие сети с расчетом на увеличение центров высшей категории по мере увеличения количества вагонов, подлежащих деповскому ремонту.

Читайте также: Российский завод показал новую вагонную платформу на выставке в Берлине