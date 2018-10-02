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Renault-Nissan-Mitsubishi обсуждает открытие производства в Калининграде

Экономика

Альянс рассматривает возможность открыть в Калининградской области производство автокомпонентов

Калининград, 2 октября 2018, 15:21 — REGNUM  Ведущий мировой автомобильный альянс в сегменте легкового и легкого коммерческого транспорта Renault-Nissan-Mitsubishi изучает условия локализации производства автокомпонентов на территории самого западного региона России. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили пресс-служба администрации Калининградской области.

Альянс изучает возможности в регионе из-за льгот особой экономической зоны. Рассказывая об этих льготах и таможенной процедуре свободной таможенной зоны, применяемой на территории региона, губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что по целому ряду показателей условия для организации промсборки автокомпонентов в Калининградской области являются одними из самых привлекательных в России. Тем более, если это производство будет связано ещё и с экспортом, для которого в области также создан режим максимального благоприятствования и поддержки.

«Мы проводили достаточно детальный анализ по регионам как отдельных фискальных условий — в Калининградской области они действительно на сегодняшний день лучшие, так и условий технологического присоединения в промпарке «Храброво», который предлагает самые низкие расценки для своих резидентов», — подчеркнул губернатор.

В переговорах приняли участие генеральный директор Renault Россия Андрей Панков, директор московского завода Renault Жан-Луи Терон, директор по корпоративному планированию и проектам ПАО «АВТОВАЗ» Мануэль Минар, директор по закупкам компании АРНЗО (объединяет закупки компаний-участников альянса) Сириль Дрюан-Шарно. В обсуждении также участвовали руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ Денис Салий и директор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв, министры областного правительства.

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