Казахстан потеряет $30 млн после введения единого социального платежа

Астана, , 15:19 — REGNUM За пять лет после введения единого социального платежа бюджет Казахстана потеряет 11 млрд тенге ($30,3 млн), сообщает 2 октября издание Informburo со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты населения республики Светлану Жакупову.

По её словам, в Казахстане насчитывается 61 880 индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной декларации. Все они могут перейти в плательщики единого социального платежа.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова заявила, что до 7 октября в республике вступит в силу постановление правительства, в рамках которого все фрилансеры обязаны платить отчисления в пенсионный фонд.

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