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Значительно увеличилось количество воздушного транзита над Литвой

Экономика

В пятёрке лидеров – «Аэрофлот»

Вильнюс, 2 октября 2018, 15:14 — REGNUM  В Литве обсуждается возможность увеличение воздушной пропускной способности, которая сегодня достигла максимума, а для её увеличения необходима реорганизация воздушного пространства Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 октября. Об этом объявила литовская госслужба гражданской авиации Oro navigacija.

За девять месяцев этого года предприятие уже обслужило более 204 тыс. рейсов. Две трети рейсов — транзитные. Больше всего полётов совершили пять компаний: Finnair, Air Baltic, «Аэрофлот», Lufthansa и Ryanair. Самолёты компании «Россия» занимают шестую строчку этого рейтинга.

Летом этого года уже проведена частичная реорганизация — верхнее воздушное пространство, от 10 до 20 км было разделено на два сектора, что позволило увеличить проходимость. Общее количество полётов над Литвой за год увеличилось на 10%.

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Авиаперевозки
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