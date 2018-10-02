Волгоградские депутаты надеются на миллиард от водителей-нарушителей

Волгоград, , 15:12 — REGNUM Депутаты Волгоградской областной думы на заседании 2 октября приняли изменения в региональный закон «О дорожном фонде Волгоградской области», согласно которым с 1 января 2019 года все поступления от штрафов за нарушение правил дорожного движения будут перечисляться в региональный дорожный фонд. Как сообщила пресс-служба облдумы, депутаты надеются, что благодаря этому нововведению дорожный фонд пополнится на 1 млрд рублей.

Изменения в закон приняты в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Деньги пойдут на ремонт и содержание дорог, а также модернизацию дорожно-транспортного комплекса.

«Формирование источников пополнения дорожного фонда — основная задача и исполнительной, и законодательной власти Волгоградской области. Поэтому то решение, которое сегодня было принято, что штрафы будут полностью зачисляться в дорожный фонд, гарантируют стабильное пополнение дорожного фонда. Тем самым мы сохраним ту положительную тенденцию и выйдем на ремонт дорог в области», — сказал председатель комитета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству облдумы Дмитрий Калашников.

По данным депутата Ильи Кошкарева, по сравнению с 2017 годом сумма штрафов в регионе выросла почти в два раза. В парламенте это связывают с созданием новых комплексов фотофиксации на дорогах. При этом смертность на дорогах сократилась на 30%.

ИА REGNUM напоминает, что бюджет на 2018 год в Волгоградской области изначально был принят без дефицита. В документе, который депутаты утвердили в конце 2017 года, планируемые доходы и расходы равны и составляют 83,5 млрд рублей.