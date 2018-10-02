В Госдуме назвали нестандартным предложение отказаться от доллара

Москва, , 15:12 — REGNUM Предложения главы ВТБ Андрея Костина об увеличении использования рубля в международных расчетах — это нестандартный и ответственный шаг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

«Это элемент экономической безопасности государства, его защита от непостоянства внешних воздействий на фоне американских санкций», — сказал парламентарий.

России неизбежно надо развивать свою финансовую систему, диверсифицировать валютные активы, говорит он.

«Поддержка руководителей российских банков и крупных компаний, их экспертное мнение важно для продвижения такой масштабной цели», — заключил Шхагошев.

Президент РФ Владимир Путин в целом поддерживает план по дедолларизации российской экономики, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

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