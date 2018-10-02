Между Псковом и Москвой восстановили авиасообщение

Псков, , 15:12 — REGNUM В аэропорту Пскова сегодня, 2 октября, приземлился первый самолёт из Москвы после долгого перерыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, с этого полёта возобновилось авиасообщение между Псковом и Москвой.

Авиаперелёты совершает российская авиакомпания «Азимут». Первым рейсом из Москвы в Псков воспользовались 85 пассажиров.

«Мы постараемся совместно с авиакомпанией «Азимут» сделать этот рейс ежедневным и более удобным с точки зрения расписания, чтобы люди могли съездить в Москву и вернуться обратно в течение одного дня», — прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Пока самолёты из Москвы в Псков и обратно будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Москвы (аэропорт «Внуково») в 12:00, прибытие в Псков в 13:20. Обратно из Пскова отправление в 16:00, прилёт в Москву в 17:20.

Цена билета начинается от 888 рублей (безвозвратный билет без багажа). За отдельную плату можно приобрести питание на борту, страховку, выбрать место и получить другие услуги. Детям предусмотрены льготы. На маршруте работает самолёт Superjet-100.

Напомним, поезд преодолевает расстояние между Псковом и Москвой за 12 часов.

Ранее авиаперелёты из Пскова в Москву совершала псковская авиакомпания «Псковавиа», но из-за кризиса приостановила полёты.