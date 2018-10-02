Путин отметил рост капиталовложения России в экономику Сербии

Москва, , 14:58 — REGNUM Сегодня, 2 октября, президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Президент России напомнил, что недавно отмечалось 180 лет установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что капиталовложения России в экономику Сербии растут и на сегодняшний день составляют $4 млрд. Также заметен существенный, устойчивый рост товарооборота: в 2017 году — 23%, за I полугодие 2018 года — рост на 13,3%.

Последний раз Александр Вучич приезжал в Москву для встречи с Владимиром Путиным 8−9 мая 2018 года. В нынешний визит главы двух государств намерены обсудить международные проблемы, а также остановиться на ключевых моментах развития российско-сербских отношений.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич намерен попросить поддержки в вопросе Косово у российского президента Владимира Путина. Ситуация в Косово и Метохии станет приоритетной темой предстоящей встречи с Путиным. Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2491406.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

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