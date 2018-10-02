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Выделенных на Рогунскую ГЭС денег не хватило

Экономика

Власти Таджикистна дофинансируют ГЭС, продав драгоценные камни и металлы

Выделенных на Рогунскую ГЭС денег не хватило
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
На мели

Душанбе, 2 октября 2018, 14:55 — REGNUM  До конца 2018 года на строительство Рогунской ГЭС будет дополнительно выделено 749 млн сомони (5,2 млн рублей). Об этом сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода при обсуждении поправок в госбюджет на текущий год.

По его словам, дополнительные средства будут получены от продажи драгоценных камней и металлов. При этом никаких изменений в финансировании социальных сфер не запланировано.

Ранее из госбюджета страны на строительство Рогунской гидроэлектростанции на 2018 год было выделено 2 млрд сомони (порядка 14 млрд рублей).

Напомним, что возведение плотины вышеназванной ГЭС возобновилось 29 октября 2016 года. Запуск первого из шести агрегатов объекта запланирован на 16 ноября 2018 года.

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Строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане
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