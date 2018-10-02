В Москве увеличился спрос на аренду недвижимости за пределами ЦАО

Москва, , 15:01 — REGNUM В 2018 году среднее превышение стартовой цены лотов по аренде коммерческой недвижимости за пределами центра Москвы составило 40%, что на 15% выше аналогичного показателя 2017 года. Об этом заявил вице-мэр вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы второго октября.

«Предприниматели активно арендуют городскую недвижимость на электронных торгах. Причем конкуренция по объектам за пределами Центрального административного округа в 2018 году достигла аналогичного показателя конкуренции, зафиксированного на аукционах по объектам в пределах Садового кольца в 2017 году», — сообщил Ефимов.

Как, в свою очередь, добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, увеличилось среднее количество претендентов на лот. Если в 2017 году на объект аренды претендовали два участника, то сейчас три или четыре конкурента.

«Самая высокая конкуренция отмечена на торгах за объекты, расположенные на первых этажах зданий в районах Бескудниковский, Можайский, Нагатино-Садовники, Академический и Коньково», — отметил он.

Всего на торгах по аренде с начала 2018 года было реализовано 123 лота общей площадью 23 тыс. квадратных метров. Средняя итоговая годовая стоимость одного квадратного метра составила 13,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение первых шести месяцев 2018 года незанятых офисных площадей класса А в Москве стало меньше на 3,5%, класса В — на 1,2%.

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