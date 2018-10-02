Инфляция в Узбекистане за 9 месяцев составила 8,1%

Ташкент, , 14:54 — REGNUM Инфляция в Узбекистане за 9 месяцев текущего года составила 8,1%, при этом с начала года рост цен имел тенденцию к снижению, сообщает 2 октября Госкомстат республики.

«Анализ инфляции в годовом выражении показал, что с января по август текущего года характер инфляции имел тенденцию к постепенному снижению уровня. В сентябре уровень инфляции в годовом выражении повысился, хотя и остался ниже показателей января-июля текущего года», говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что относительно конца 2017 года цены на товары в среднем повысились на 7,4%, услуги подорожали на 10,1%.

Как отмечается в сообщении, среди факторов, повлиявших на уровень инфляции ключевыми стали либерализация регулируемых цен на отдельные товары, расширение потребительского и инвестиционного спроса в экономике в результате увеличения объемов кредитования, перемены в инфляционных ожиданиях, сезонные колебания цен, а также изменения позиций национальной валюты.

В июне и июле 2018 года в Узбекистане уровень дефляции составил 0,4 и 0,3% соответственно, в частности, в июле продовольственные товары подешевели на 2,3%. В августе уровень цен на товары и услуги в Узбекистане вырос на 0,3%, а уже в сентябре на 1,8%.

Как ИА REGNUM сообщало ранее по итогам 2017 года инфляция в потребительском секторе Узбекистана составила 14,4%.