Развитие липецкой экономики – ради людей, а не ради цифр

Липецк, , 14:55 — REGNUM Глава Липецкой области Олег Королёв, говоря об экономических успехах региона, главным показателем успеха продолжает считать качество жизни людей, а не цифры. Об этом он заявил в интервью «РГ». Этот принцип, по словам главы области, в полной мере реализуется в работе особой экономической зоны «Липецк», в конце сентября открывшей двери для нового, 22-го резидента.

Главным событием в экономической жизни региона стало открытие в ОЭЗ «Липецк» завода компании «Шлюмберже», который будет производить компоненты установок электроцентробежных насосов. Особенностью предприятия стала высокая автоматизация технологических процессов, которая позволяет повысить эффективность производства и получить стабильное качество готовой продукции, которая заменит импортные компоненты. По мнению главы региона, автоматизация, роботизация и цифровизация меняют структуру современного рынка, и к этим изменениям областные власти готовы.

«Суперсовременные производства в наших особых экономических зонах тоже максимально автоматизированы. Всё это не остановить, не повернуть вспять, да и не надо. Означает ли это, что в цифровом обществе не найдётся места человеку? Вовсе нет! Важно предложить людям те формы занятости, которые соответствуют требованиям времени», — заявил Олег Королёв в интервью «Российской газете».

Инвестиционная стоимость проекта составила 3,8 млрд рублей. Предприятие занимает площадь в 12 тысяч квадратных метров включает литейный цех, цех механообработки, участки лабораторного анализа, проектирования и испытаний. Готовая продукция будет поставляться на внутренний рынок для сборки и ремонта оборудования, а также на экспорт.

«Динамичное развитие липецкой промышленной площадки стало результатом продуманной государственной политики на федеральном уровне, свидетельством эффективности общероссийского проекта создания ОЭЗ, реализованного при поддержке президента России Владимира Владимировича Путина и председателя правительства страны Дмитрия Анатольевича Медведева», — отметил на церемонии открытия предприятия Олег Королев.

Особую экономическую зону «Липецк» замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных назвал признанным лидером в работе с высокотехнологичными зарубежными компаниями. При этом Олег Королёв считает, что российским руководителям также стоит перенимать опыт зарубежных коллег, в том числе и касающийся отношения к человеку. При создании особой экономической зоны глава региона, по его собственному признанию, опасался, хватит ли зарубежным предприятиям липецких специалистов и пойдут ли туда люди. Однако отношение инвесторов, которые ценят и уважают каждого работника, является не последним фактором, привлекающим людей.

«Этому уважению к человеку труда следует поучиться многим и многим нашим руководителям. Мы к этому обязательно придём», — заверил Олег Королёв.