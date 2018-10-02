Каспийский трубопроводный консорциум увеличил экспорт нефти на 11%

Астана, , 14:45 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) экспортировал 44,862 млн тонн нефти, что на 11,44% больше, чем в январе-сентябре 2017 года, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на КТК.

В сентябре консорциум экспортировал 4,656 млн тонн, что на 13,7% больше, чем месяцем ранее. Каспийский трубопроводный консорциум создан для строительства и экспорта нефти через территорию России.

Напомним, в 2017 году объем отгрузки КТК составил 55,107 млн тонн, что на 24,4% больше, чем в 2016 году. Крупнейшими акционерами консорциума являются Россия (24%), АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (19%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), LUKARCO B.V. (12,5%).

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