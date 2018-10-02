В Крыму рассказали, как преодолевают проблему дефицита воды

Симферополь, , 14:29 — REGNUM В Крыму реализуется множество крупных проектов, которые вскоре помогут решить проблему дефицита качественной воды. Об этом 2 октября на заседании рабочей группы по вопросам водообеспечения полуострова сообщил зампредседателя крымского правительства Юрий Гоцанюк.

По его словам, к самым вододефицитным регионам Крыма относится Ленинский район, города Керчь, Феодосия, Судак и Симферополь, а наиболее вододефицитными отраслями являются промышленность и сельское хозяйство.

«В рамках федеральной целевой программы ведётся строительство системы водоподачи в восточной части Крыма, реконструкция и расчистка Кутузовского водохранилища, строительство гидротехнических сооружений и реконструкция насосной станции Феодосийского водохранилища», — отметил министр.

Он также сообщил, что в рамках региональной адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта РК на 2018−2020 годы строится водозаборное сооружение для использования стока реки Салгир, Бодраковская насосная станция на реке Альма, реконструируются водозаборные скважины для подачи воды на полив земель сельхозпредприятий Первомайского района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин заявил, что количество орошаемых земель на полуострове с 2014 года удалось увеличить почти в пять раз — с 3 до 14 тысяч га.

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