Число безработных в РФ за неделю снизилось на 0,8%

Москва, , 14:24 — REGNUM В России за неделю (19--26 сентября) численность безработных граждан снизилась на 0,8% и составила 653 тыс. 290 человек. Годом ранее этот показатель составлял 737 тыс. 880 человек, сообщили в Минтруда РФ.

За неделю количество безработных снизилось в 57 регионах России. Рост численности безработных граждан отмечен в 27 субъектах РФ. Не изменилась численность безработных в Оренбургской области.

На 1 сентября 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9%. По данным на 26 сентября, в органах службы занятости насчитывается 1,7 млн единиц свободных вакансий.

Читайте: В Подмосковье безработных вдвое меньше, чем в среднем по РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в России безработица находится на рекордно низком уровне. Между тем, по словам вице-премьера Татьяна Голиковой, на сегодняшний день около половины безработных в России относятся к возрастной категории от 20 до 34 лет.

А также: Около трети граждан России могут потерять работу из-за роботов