В торговом порту Владивостока установят два крана грузоподъемностью 45 тонн

Владивосток, , 14:17 — REGNUM Российские и китайские специалисты установят во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП) два крана грузоподъемностью по 45 тонн и с шириной пролета 63 метра, сообщает 2 октября пресс-служба предприятия.

Монтаж оборудования китайской корпорации Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd (ZPMC) будет проведен в срок до 24 декабря 2018 года, когда техника должна быть введена в эксплуатацию. Отмечается, что новые краны позволят обрабатывать 28 рядов контейнеров и штабели высотой 5 контейнеров. Таким образом, они смогут выполнять до 840 операций в сутки, что повысит скорость обработки в тылу терминала на 15−20%.

Для их установки оборудования строители соорудят на территории причала временные рельсовые пути. Выгрузка первого крана должна пройти 5 октября, второго — 12 октября. После установки кранов на постоянные рельсовые пути специалисты приступят к пуско-наладочным работам.

На предприятии добавили, что два крана ZPMC дополнят четыре уже действующих на контейнерном терминале. В настоящее время на площадке порта эксплуатируется 16 кранов различного типа — ежесуточно они выполняют более 6 400 операций по перемещению контейнеров.

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