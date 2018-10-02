С экс-главы «Татфондбанка» потребовали 21,5 млрд компенсации вреда банку

Казань, , 14:06 — REGNUM Обанкроченный год назад «Татфондбанк» в рамках банкротного дела своего бывшего главы Роберта Мусина потребовал выплатить ему свыше 21,5 млрд рублей. В качестве основания выставленных претензий числится причинение имущественного вреда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общая сумма претензий, заявленных ТФБ — 21 507 357 985,78 рубля, они поступили в суд 1 октября 2018 года, а обнародованы 2 октября. Свои притязания банк основывает на том, что постановлением следователя ТФБ признан гражданским истцом в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Роберта Мусина по факту хищения средств банка и злоупотреблению полномочиями. Постановление следователя вынесено 18 января 2018 года.

«Указанным постановлением установлено три эпизода преступной деятельности Мусина Р. Р.», — говорится в заявлении банка, направленном в суд.

Один из эпизодов произошел под видом замещения прав требования по кредитным договорам на выпущенные ТФБ облигации. Между ООО «МИГ» и банком 13 декабря 2016 года был заключен договор уступки, по которому ООО получило право потребовать у пяти должников по 32 кредитным договорам задолженность, обеспеченную движимым и недвижимым имуществом. Цена уступки составила свыше 2,713 млрд рублей.

Напомним, Роберт Мусин, проходящий фигурантом по уголовным делам, возбужденным по фактам событий предшествующих отзыву лицензии у ТФБ и банкротству, является банкротом как физлицо. В отношении него с 18 июля 2018 года действует процедура реализации имущества. Иск о банкротстве инициирован год назад конкурсным управляющим ТФБ. Банк на сегодня самый крупный кредитор бывшего банкира, находящегося под домашним арестом.