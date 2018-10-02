В Раде обвинили власти Украины в тесном сотрудничестве с Россией

Киев, , 13:58 — REGNUM Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид призвала власти вывести из собственности российских олигархов объекты критичной инфраструктуры Украины — облгазы, а также запретит работу российских банков. Об этом Сыроид заявила 2 октября в кулуарах Рады.

«Где решение украинского государства относительно самой России? Где санкции Украины относительно России? Кто сегодня из российских бизнесменов под санкциями? Сегодня нашими облгазами — критической инфраструктурой фактически владеют граждане России — это российские олигархи. Наша экономика чрезвычайно уязвима от России. Нельзя себе представить, чтобы критическая инфраструктура была в руках врага. Никто не находится под санкциями, в Украине работают российские финансово-банковские организации», — сказала Сыроид.

Она обвинила правительство Украины в укреплении торгово-экономических связей с Россией.

«За последние годы мы как государство увеличили импорт из России. К сожалению, политика Украины относительно России — это не политика относительно врага. К сожалению, сегодня украинская власть комплиментарна относительно врага», — считает Сыроид.

Ранее сообщалось, что группа «Газекс» российского бизнесмена Виктора Вексельберга контролирует четыре из 43 гор‑ и облгазов Украины.

Как сообщалось, за первые шесть месяцев 2018 года экспорт из Украины в Россию сократился на 5,6%, а импорт из России на Украину увеличился на 25%.

В частности, экспорт украинских товаров в РФ составил 3,4 млрд долл, а российский импорт на Украину — 4 млрд долл. Таким образом, торговое сальдо Украины — минус 0,6 млрд. При этом Россия остается основным (85,7%) дефицитообразующим партнером во внешней торговле Украины. В первом полугодии 2018-го Украина почти втрое увеличила по сравнению с первым полугодием 2017-го экспорт в Россию продуктов животного и растительного происхождения и почти вдвое — продукции легкой промышленности (обуви, головных уборов, зонтиков), а также машин, оборудования, приборов, аппаратов и часов. Также вырос экспорт из Украины в Россию черных металлов и импорт из России в Украину минеральных продуктов.

Напомним, в 2017 году экспорт с Украины в Россию вырос с 6,7 до 7,3 млрд долл., или на 9%. Вместе с тем импорт из России на Украину вырос с 5,6 до 7,6 млрд долл., или на 35,7%. Наибольший спад в торговле между двумя странами пришелся на 2016 г. Против 2011-го объемы торговли Украины с Россией сократились в 5—6 раз, а против 2013-го — в 4 раза.