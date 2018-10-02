Эстонская компания потребовала от Казахстана €23 млн через арбитражный суд

Астана, , 14:10 — REGNUM Эстонская компания по производству стеклянных и алюминиевых фасадов Windoor возбудила в международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном Банке арбитражный иск против Казахстана на сумму €23 млн. Об этом 2 октября сообщает эстонское издание ERR со ссылкой на главу компании Майлиса Линтлома.

Компания Windoor подала иск 14 сентября, и на данный момент поступило подтверждение начала делопроизводства. Линтлом отметил, что Казахстан нарушил договор о поощрении и взаимной защите инвестиций.

К нарушениям привела деятельность государственных органов Казахстана, в результате которой республика не выполнила решение арбитражного института Стокгольмской торговой палаты, принятое в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил, что слушания по делу о мошенничестве молдавского бизнесмена Анатолия Стати пройдут в Вашингтоне. Ранее, в рамках иска стати против Казахстана, на иностранных счетах были заморожены активы национального фонда республики на сумму $22 млрд.

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