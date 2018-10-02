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В Крыму в пять раз увеличили площадь орошаемых земель

Экономика

Чиновники обещают продолжить строительство водозаборов и насосных станций

В Крыму в пять раз увеличили площадь орошаемых земель
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 2 октября 2018, 13:44 — REGNUM  Количество орошаемых земель в Крыму за три года удалось увеличить почти в пять раз. Об этом 2 октября на заседании президиума крымского парламента сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В 2014 году орошалось три тысячи гектаров земель, в конце 2017 года — 14 тысяч га. Этого удалось достичь благодаря господдержке развития мелиорации… В рамках республиканской адресной инвестиционной программы планируется строительство водозаборного сооружения из стоков реки Салгир для орошения сельскохозяйственных культур в Симферопольском районе на 2,5 тысячи га земли. Также будет строительство насосной станции на реке Альма для орошения 3 тысяч га земли», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной летней засухи на полуострове был введён режим чрезвычайной ситуации в шести из 14 сельскохозяйственных районов. Вместо запланированного 1,7 миллиона тонн зерна удалось собрать немногим более 900 тысяч тонн.

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