В Госдуме поддержали распространение провальных соцнорм на электричество

Москва, , 13:32 — REGNUM В комитете Госдумы по энергетике поддержали введение социальной нормы на электричество, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

«В принципе, такой инструмент как социальное нормирование должен быть очень тонко настроен, и по объемам норм, и по льготным категориям, к которым он применяется. Иначе его введение создаст больше проблем, чем решит», — заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»).

По разным оценкам, население потребляет порядка 14−16% от общего потребления электроэнергии в стране.

«Поэтому любой эффект, который мы можем получить, будет пропорционален этому объему потребления», — указал он.

Комитет Госдумы по энергетике неоднократно рассматривал тему социальной нормы на электричество как одного из инструментов снижения уровня перекрестного субсидирования в электроэнергетике на переходный период.

«Мы обсуждали опыт тех нескольких регионов, где проводился соответствующий эксперимент. По признанию представителей самих региональных властей, лишь в двух областях — Ростовской и Орловской, был хоть какой-то положительный эффект с точки зрения снижения объемов перекрестки. Во всех остальных регионах эффект получен не был, а вот некоторый социальный «осадок» от наложенных ограничений и ранжирования, воспринятых как несправедливость, у граждан остался», — констатировал глава комитета.

Перекрестное субсидирование, говорит он, «мешает нормально развиваться нашей электроэнергетике, всей экономике страны». По оценкам Минэнерго, реальная величина перекрестного субсидирования в электроэнергетике только растет и на 2017 год составляла 368 млрд рублей, а к 2022 году может достичь 417 млрд рублей.

«Давайте называть вещи своими именами: перекрестное субсидирование в электроэнергетике — это ценовая дискриминация потребителей. Суть ее — в перераспределении нагрузки по оплате между группами потребителей, при которой одни фактически оплачивают часть стоимости электроэнергии за других», — говорит депутат.

Сейчас большинство стран отказываются от «перекрестки» в пользу более адресной социальной помощи.

«Я понимаю, что этого резко делать нельзя, но от перекрестного субсидирования надо уходить, при этом людям, которые реально не могут платить, надо помогать по схеме социальной адресной помощи. А на переходный период, — да, может быть, нам и придется вводить социальное нормирование, но тут, повторю еще раз, нужно очень точно все просчитать», — заключил Завальный.