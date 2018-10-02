Вторник, 2 Октября 2018 года
15:28:49 МСК

В Калужской области возбуждено восемь уголовных дел за невыплату зарплаты

Экономика

Задолженность заработной платы в регионе составляет порядка 103 млн рублей

Калуга, 2 октября 2018, 13:26 — REGNUM  В Калужской области одна из основных проблем по-прежнему остается задолженность по заработной плате. По данным Калугастата, на текущий момент она составляет 103 млн рублей. Об этом 2 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник управления прокуратуры области Галина Богинская.

По её словам, в регионе проводится значительная работа по стабилизации ситуации. Так, с начала 2018 года погашена задолженность по заработной плате в 42 организациях перед 5 тыс. работников на общую сумму свыше 160 млн рублей. В отношении руководителей и должностных лиц, которые допустили невыплату заработной платы свыше двух месяцев, инициируется применение мер уголовно-правового воздействия. Только в этом году по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел.

Кроме того, по постановлениям прокуроров 114 ответственных лиц организаций, допустивших невыплату заработной платы, привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области было возбуждено 20 уголовных дел за невыплату заработной платы. Общая сумма ущерба составила 65 млн рублей. Благодаря предпринятым следствием усилиям, 14,3 млн рублей обвиняемые выплатили добровольно.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужским предприятием выплачены долги по зарплате на сумму 29 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить