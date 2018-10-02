В Калужской области возбуждено восемь уголовных дел за невыплату зарплаты

Калуга, , 13:26 — REGNUM В Калужской области одна из основных проблем по-прежнему остается задолженность по заработной плате. По данным Калугастата, на текущий момент она составляет 103 млн рублей. Об этом 2 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник управления прокуратуры области Галина Богинская.

По её словам, в регионе проводится значительная работа по стабилизации ситуации. Так, с начала 2018 года погашена задолженность по заработной плате в 42 организациях перед 5 тыс. работников на общую сумму свыше 160 млн рублей. В отношении руководителей и должностных лиц, которые допустили невыплату заработной платы свыше двух месяцев, инициируется применение мер уголовно-правового воздействия. Только в этом году по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел.

Кроме того, по постановлениям прокуроров 114 ответственных лиц организаций, допустивших невыплату заработной платы, привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области было возбуждено 20 уголовных дел за невыплату заработной платы. Общая сумма ущерба составила 65 млн рублей. Благодаря предпринятым следствием усилиям, 14,3 млн рублей обвиняемые выплатили добровольно.

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