В Липецкую область прибыла делегация из Туркмении

Липецк, , 13:21 — REGNUM Делегация Туркмении 2 октября прибыла Липецкую область для участия в работе Седьмого российско-туркменского экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Форум организован для укрепления торгово-экономического сотрудничества, освоения новых рынков, определения перспективных направлений взаимодействия, создания благоприятных условий для, а партнерства между предпринимательскими структурами двух стран. Делегацию возглавляет председатель Торгово-промышленной палаты Туркмении Оразмырат Гурбанназаров.

Во время пленарных заседаний форума будет представлен экономический, инвестиционный, культурный и туристический потенциал регионов Туркмении. Кроме того, стороны планируют обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества и перспективы межрегиональной промышленной кооперации, интеграции территорий опережающего развития и технопарков на примере Липецкой области.

Интерактивная часть программы форума включает в себя переговоры туркменских и российских представителей бизнеса, а также посещение предприятий металлургической, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности Липецкой области.

«У наших стран есть широкие перспективы для расширения коммуникаций. И не только в экономической сфере. Необходимо развивать и межкультурные связи», — считает глава региона Олег Королев.