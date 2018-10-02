Экономист рассказал, в чём нужно хранить сбережения

Москва, , 13:12 — REGNUM Одним из факторов, который побуждает граждан РФ хранить свои сбережения в рублях, является банковская политика, а именно меньшая ставка процента по вкладам в иностранной валюте. Об этом 2 октября корреспонденту ИА REGNUM заявила ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян, комментируя итоги опроса ВЦИОМ, показавшего, что 66% жителей РФ хранят свои накопления в национальной валюте.

«Население очень хорошо усвоило урок и помнит кризисы прошлых лет, когда волатильность национальной валюты была высока, а падение было достаточно существенным и болезненным, — сказала Мигранян. — Население перестраховывается. Кроме того, люди много теряют при переходе на иностранную валюту в независимости от популярности и значимости этой валюты с точки зрения резервной конвертации. Этим и обусловлена низкая доля сбережений в иностранной валюте. Кроме того, есть ещё один фактор — это банковская политика».

В последнем случае, по словам Мигранян, речь идёт о меньшей ставке процента по вкладам в иностранной валюте и соответственно меньшей доходности по сравнению с вкладами в национальной валюте.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого ВЦИОМ, 66% граждан РФ предпочитают хранить свои сбережения в рублях. 31% опрошенных заявили, что у них нет никаких сбережений, и лишь 5% российских граждан держит свои накопления в долларах, а 3% в евро.

Также отметим, что ранее — 23 июля 2018 года — Центробанк РФ сообщал, что граждане РФ всё меньше предпочитают вкладывать денежные средства в покупку иностранной валюты — долларов и евро. Объём валютных вкладов граждан РФ в 2017 году сократился на 6,4 млрд долларов. А вот депозиты в рублях, напротив, выросли на 1 трлн рублей.

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