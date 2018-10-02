За Национальную премию в области туризма поборются 13 тамбовских проектов

Тамбов, , 13:08 — REGNUM 13 тамбовских проектов вышли в финал конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Победителей объявят на Международной Покровской ярмарке в Тамбове.

На днях был объявлен список финалистов регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards СКФО, ЮФО, ЦФО и СЗФО. В финал вышли 184 проекта из 29 регионов страны. Представлять Тамбовскую область на этом этапе престижной премии будут 13 проектов.

В номинации «Лучшая идея туристического события» в финал вышли праздник «У Мичурина в саду» и проект школа туристической анимации «РеАнимация». В номинации «Лучшее городское праздничное событие» представлен праздник «Козловские гуляния». Четыре тамбовских фестиваля отобраны экспертами в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». Это фестивали «Песни над Цной», «Там, под Лысой горой», фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова и семейный праздник «Гомзяковская ромашка». В номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» представлен мичуринский аэрофестиваль. Праздник русского сарафана вышел в финал в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов». Традиционные игры «Атмановские кулачки» и фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишневый сад» представлены в списке лучших этнокультурных туристических событий. А фестиваль Мичуринского яблока и фестиваль котовской Неваляшки — среди лучших проектов в области событийного туризма.

Победителей регионального конкурса Russian Event Awards-2018 назовут в Тамбове. Финал состоится 12−13 октября в дни проведения Международной Покровской ярмарки. В регион приедут представители четырех федеральных округов России.

По словам основателя Национальной премии Геннадия Шаталова, провести финал решено во время Покровской ярмарки, потому что сегодня это самый яркий и успешный пример создания и развития крупного туристического события.

«Покровская ярмарка сегодня стала одним из самых ярких событий в деловой, культурной, туристической жизни России. Я лично был в прошлом году и видел огромное количество людей, приезжающих специально на ярмарку. Выступая в разных регионах, я всегда в качестве примера привожу развитие Покровской ярмарки в Тамбове. Здесь очень удачно реализована главная суть ярмарочного движения. Поэтому и было принято решение провести здесь финал регионального этапа премии четырех федеральных округов, чтобы организаторы туристических событий взяли на вооружение опыт Тамбовской области, — прокомментировал Геннадий Шаталов.

Премия Russian Event Awards 2018 года — это эфф­ективный инструмент продвижения регионал­ьных событий на федеральном уровне. Все проекты-победители попадают в Национальн­ый календарь событий, благодаря которому туристы и туроперат­оры со всей России и из-за рубежа узнают об интересных мероприятиях и приезжают в регионы. Кстати, Покровская ярмарка является обладателем гран-при Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». И, конечно же, конкурс — это всегда отличн­ая площадка для обме­на опытом и идеями.