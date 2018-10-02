Глава Минкавказа назвал причины большого долга СКФО за энергоресурсы

Москва, , 12:54 — REGNUM Сумма задолженности субъектов СКФО за свет и газ остается самой большой в РФ. О причинах ее роста сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. По его словам, это изношенность инфраструктуры и хищение энергоресурсов.

По итогам первого полугодия 2018 года задолженность округа за электроэнергию составила 27,5 млрд рублей, за газ — 96,5 млрд рублей. И ее рост, как отметил Чеботарев, продолжается, хотя и «более медленными темпами», пишет РИА «Новости».

Для того чтоб остановить рост задолженности, как считает министр, нужны комплексные меры, в том числе укрепление платежной дисциплины, замена изношенной инфраструктуры, борьба с воровством энергоресурсов. При этом борьбу с долгами за энергоресурсы газовики и энергетики должны вести совместно с региональными властями и правоохранительными органами, отметил Чеботарев.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии 11 июня сообщил, что в 2017 году в СКФО было оплачено меньше 85% потреблённого газа, а общая задолженность топливно-энергетического комплекса округа выросла на 13 млрд рублей. Он потребовал от руководства субъектов и компаний «Газпром» и «Россети» провести анализ действий должностных лиц, не исполнивших в должной мере поручений в сфере топливно-энергетического комплекса и принять к ним дисциплинарные меры воздействия.

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