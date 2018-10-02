«Под влиянием заблуждения»: как кардиодиспансер Кирова ушёл госкорпорации

Киров, , 12:49 — REGNUM Попытка министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области вернуть участок, здание лечебно-профилактической поликлиники и здание областного кардиологического диспансера в Кирове, внесённые «под влиянием заблуждения» в уставный капитал АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» («КРИК»), признанного банкротом 21 сентября 2018 года, обернулась неудачей. Арбитражный суд Кировской области оставил без рассмотрения иск о признании сделки недействительной, но определение может быть ещё обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, АО было создано кировским правительством в 2003 году. Оно выступает как застройщик и оператор по выдаче государственной ипотеки. В марте 2018 года московский «Объединенный резервный банк», которому госкорпорация задолжала свыше 116 млн рублей, потребовал признать её банкротом. К нему присоединился еще один кредитор компании. В итоге 21 сентября 2018 года Арбитражный суд региона удовлетворил иск, хотя ответчик пытался решить дело миром.

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Истец отметил, что требование о банкротстве мотивировано неисполнением должником обязательств по кредитным договорам.

«Кредитор в процессе рассмотрения обоснованности заявленных требований ходатайствовал об их уточнении, в итоге просил признать АО «КРИК» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на один год, включить в четверную очередь реестра требований кредиторов должника требование акционерного общества «Объединенный резервный банк» в сумме 45 000 000 рублей 00 копеек долга, 4 886 302 рубля 10 копеек процентов за пользование кредитом, 20 321 101 рубль 98 копеек неустойки, как обеспеченное залогом», — отмечается в решении суда.

Сама же корпорация возражала против банкротства, отмечая, что у неё «отсутствуют признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества», а долг перед банком обеспечен залогом имущества — 172 объекта залоговой стоимостью 133 935 484 рубля 60 копеек.

«Также АО «КРИК» указало, что имеет доход от текущей деятельности, в среднем 4 млн рублей ежемесячно, принимает меры к взысканию дебиторской задолженности. Кроме того, должник отмечает наличие активов, достаточных для расчетов со всеми кредиторами, ссылается на увеличение уставного капитала до 851 394 453 рублей 00 копеек. АО «КРИК» ссылается на взысканную в порядке субсидиарной ответственности с субъекта Российской Федерации «Кировская область» в лице министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на основании решения Арбитражного суда Кировской области от 24.08.2018 по делу №А28−3688/2018 денежную сумму в размере 202 542 124 рубля 93 копейки, которая может удовлетворить требования не только АО «ОРБАНК», но и других кредиторов. Должник отмечает, что невозможность погашения кредиторской задолженности обусловлена арестом расчетных счетов АО «КРИК», запретом реализации имущества», — уточняется в материалах дела.

В суде госкорпорация также выразила мнение, что «заявитель злоупотребляет своим правом, имеет целью не возврат задолженности, а введение в отношении должника процедуры банкротства» и отметила «нежелание АО «ОРБАНК» заключить мировое соглашение».

В рамках слушаний выяснилось, что АО выступает застройщиком по объекту недвижимости, расположенному в Кирово-Чепецком районе, где первый договор долевого участия был заключен 25 апреля 2016 года. Должник заявил, что намерен «заключить мировые соглашения с участниками долевого строительства, обязательства перед которыми не исполнены». В материалах дела, между тем, фигурирует бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2018 года, из которого следует, что «деятельность корпорации убыточна».

В итоге в отношении компании, объявленной банкротом, было введено конкурсное производство на один год — до 19 сентября 2019 года. Конкурсным управляющим назначен Сергей Яровиков.

Для областных властей после ввода в отношении АО процедуры банкротства будет проблематично вернуть недвижимость, внесённую в качестве уставного вклада. Если решение суда о признании АО банкротом не будет обжаловано, а оно еще не вступило в законную силу, то начнётся формирование конкурсной массы. Это происходит в том числе и за счёт реализации имущества.