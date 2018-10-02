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Регионам Казахстана из-за ажиотажа рекомендовали закупить сахар

Экономика

Ажиотаж возник после отмены льготы на импорт сахара

Астана, 2 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Министерство сельского хозяйства Казахстана рекомендовало регионам закупить в стабилизационные фонды до 10 тыс. тонн сахара из-за ажиотажа на рынке, сообщает 2 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства Армана Евниева.

По его словам, министерство разрабатывает отраслевую программу по развитию производства отечественной продукции, которая стабилизирует цены на сахар. В рамках программы планируется расширить посевные площади, развить семеноводство и повысить урожайность сахарной свеклы.

Как сообщало ИА REGNUM, ажиотаж на рынке сахара возник после отмены льготы на импорт этого продукта для поддержки отечественных производителей. 18 сентября в министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили, что в стабилизационных фондах хранится 2,6 тыс. тонн сахара.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане имеется резерв сахара для стабилизации цен на рынке

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Экономика Казахстана
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