Архангельские власти просят денег на проводку судов Севморпутем

Архангельск, , 12:33 — REGNUM Кластеры Архангельской области нуждаются в поддержке государства. Накануне в Минпромторге РФ по инициативе региона прошла встреча, на которой обсуждался вопрос предоставления мер господдержки двум межрегиональным кластерам — судостроительного и арктического рыбопромышленного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают в правительстве Архангельской области, на данный момент помощь со стороны государства предусмотрена главным образом в сфере судостроения.

По мнению регионального министра АПК и торговли Ирины Бажановой, направлений, где государство могло бы «подставить плечо» и тем самым стимулировать развитие как судостроения, так и рыбопромышленной отрасли, должно быть больше:

«Мы предлагаем выделять субсидии российским рыбопромышленным компаниям на ремонт судов в отечественных портах, чтобы деньги, предусмотренные на это, не уходили за рубеж. Мы также предлагаем компенсировать часть затрат на проводку судов Северным морским путем. Для развития аквакультуры мы считаем важным субсидировать не только закупку кормов и мальков, но и приобретение высокотехнологичного оборудования, в том числе отечественного производства».

Напомним, считается, что Северный морской путь может составить конкуренцию Суэцкому каналу, поскольку сокращает время перевозки грузов на одну-две недели. Однако необходимость в ледокольном сопровождении судов и непредсказуемые погодные условия ставят под сомнение выгоду от использования СМП.

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Ощутит ли судоремонтная отрасль поддержку в виде субсидирования рыбопромышленников — вопрос открытый, по крайней мере для Архангельска. Без проведения дноуглубительных работ крупные суда сюда зайти не могут.

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