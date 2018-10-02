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Пенсионный фонд Казахстана приготовился к приему денег фрилансеров

Экономика

Все банки подтвердили свою готовность

Астана, 2 октября 2018, 12:28 — REGNUM  До 7 октября вступит в силу постановление правительства Казахстана, в рамках которого фрилансеры будут обязаны платить в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) республики 10% от прибыли. Об этом 2 октября сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Мадину Абылкасымову.

Фрилансеры будут обязаны отчислять средства до 25 числа каждого месяца. Министр добавила, что государственная система готова к приему оплаты. Все банки подтвердили свою готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который обязывает физические лица, получающие доход по договорам гражданско-правового характера, ежемесячно отчислять обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Фрилансеров в Казахстане обязали делать взносы в пенсионный фонд

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Пенсионная реформа
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