Общий фон для рубля негативный, но ослабление не ожидается

Москва, , 12:22 — REGNUM Сегодняшний день, 2 октября, проходит для рубля в нейтрально-негативном фоне по отношению к мировым валютам. На прошлой неделе рубль серьезно укрепился и теперь немного откатывается назад. На валютном рынке пока не производит скупку Минфин России, а предложение ОФЗ только готовится, поэтому сильного ослабления отечественной валюты не ожидается, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

Рост реальной экономики, укрепление финансового сектора и отложенные санкции привлекают иностранных инвесторов, но зарубежные новости продолжают давление на отечественную валюту, а неопределенность в еврозоне остается очень серьезной темой вплоть до Брексит. И только нефть и рост стоимости котировок на мировых рынках продолжает уверенно поддерживать отечественную валюту, как и ранее. Да, стоимость нефти будет корректироваться сегодня, но общий тренд остается позитивным.

«Рубль остается в коридоре 65−65,50 за доллар и 75−75,50 за евро, поэтому можно отметить относительный баланс между разнонаправленными факторами по изменениям стоимости отечественной валюты. Общий фон для рубля сейчас складывается негативный, но ослабление будет неуверенным и с возможностью переворота при дальнейшем росте цен на нефть», — полагает эксперт.

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