В РФ преобладает традиционный скептицизм в отношении банков

Москва, , 12:19 — REGNUM Далеко не все граждане РФ, у которых есть какие-то накопления в банках, рассматривают свои вклады как неприкосновенную сумму на будущее, так как часто эти средства приходится тратить весьма оперативно, а значит, технически проще держать их в рублях. Об этом 2 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев, комментируя данные опроса, проведённого ВЦИОМ, показавшего, что большинство граждан РФ предпочитают хранить свои сбережения в рублях.

«Как известно, деньги любят тишину, и вполне ожидаемо, что многие граждане не захотят рассказывать о своём материальном положении неизвестно кому, даже в рамках анонимного телефонного опроса, — предположил Григорьев. — Безопаснее сказать, что денег либо нет совсем, либо есть незначительные суммы в рублях».

Кроме того, он отметил, что далеко не для всех, кто имеет накопления, они выступают некоей неприкосновенной суммой на далёкое будущее.

«Зачастую их приходится расходовать весьма оперативно, в этом случае технически проще иметь средства в рублях, которые можно быстро потратить, не занимаясь предварительно обменом, — сказал Григорьев. — Наконец, может сказываться и традиционное недоверие к банкам, а также невысокий уровень финансовой грамотности».

Также он подчеркнул, что, если для крупных городов это не всегда так и многие граждане всё же находят силы и время, чтобы разобраться в разных типах вкладов и схемах инвестирования, то в остальной России часто всё ещё преобладает традиционный скептицизм, неготовность доверить свои средства, да и нежелание основательно разбираться в этих вопросах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ жители России продолжают хранить свои сбережения в рублях. Предпочитают сберегать свои средства в рублях 66% граждан. При этом 31% опрошенных заявили, что у них нет никаких сбережений (в октябре 2017 года — 33%). Примечательно, что свои сбережения хранят в долларах лишь 5% российских граждан, в евро — 3%.