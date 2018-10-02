В Алтайском крае планируют собрать немногим более 3,5 млн т зерновых

Барнаул, , 12:21 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия и поздний сев не позволят аграриям Алтайского края побить прошлогодний рекорд по намолоту зерновых. Если в 2017 году урожай зерна в регионе составил около 5,4 миллиона тонн, то в 2018 году, согласно прогнозам регионального минсельхоза, валовой сбор зерна в регионе оценивается в 3,677 миллиона тонн.

На начало октября зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае обмолотили с площади 2 миллиона 341 тысяча гектаров, что составляет 73% от уборочной площади. В 2017 году темпы уборочных работ на эту дату были несколько ниже, тогда было убрано 68% площадей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, больше чем погода алтайских аграриев волнует низкая цена зерновых. Проблемы начались в 2017 году, задолго до окончания уборочных работ цена тонны пшеницы третьего сорта упала ниже 6 тысяч рублей. В этих условиях аграрии были вынуждены реализовывать урожай по невыгодным для них ценам. Но правительство не стало задействовать механизм зерновых интервенций и влиять на аномально низкую или аномально высокую цену на урожай. Последствия этого кризиса и по сей день сказываются на всём агропромышленном секторе России.