Индонезия стремится расширить торговые связи с Иорданией и Палестиной

Амман, , 11:56 — REGNUM Индонезия стремится к расширению торгового сотрудничества с Иорданией и Палестиной путем проведения деловых встреч и межбанковских инвестиций, сообщает Antaranews.

Деловое совещание состоялось в индонезийском посольстве в Аммане, Иордания, в котором приняли участие десятки индонезийских предпринимателей в рамках координации Делового совета Индонезии и Иордании, а также бизнесмены из Палестины.

«Надеюсь, конкретное сотрудничество может быть налажено между индонезийскими предпринимателями и их партнерами из Иордании и Палестины, тем самым способствуя увеличению стоимости торговли и инвестиций и увеличению иорданских и палестинских туристов в Индонезии», — заявил глава делового совета Маура Андреа.

Помимо активного участия в деловых совещаниях, у предпринимателей была возможность продемонстрировать свои продукты.

Посол Индонезии в Иордании и Палестине Энди Рахмианто выразил благодарность предпринимателям за интерес к Индонезии.

«Правительство Индонезии официально предложило Иордании обсудить сотрудничество в рамках соглашения о льготном торговом тарифе в марте 2018 года. Однако правительство Иордании в настоящее время рассматривает все торговые соглашения с дружественными странами и пока не смогло дать официальный ответ», — отметил посол.

Напомним, в бизнес-форуме по торговле и инвестициям «Indonesian Exposure 2018», который проходил с 25 по 29 сентября 2018 также приняли участие 160 известных иорданских, палестинских и индонезийских бизнесменов.