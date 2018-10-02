Прогноз снижения курса доллара оправдан — цена на нефть растёт: эксперт

Якутск, , 11:57 — REGNUM Ожидания Министерства экономического развития РФ о возвращении курса к уровню 64−65 рублей за доллар США вполне оправданы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

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«Этому способствует продолжающаяся тенденция роста цены на нефть, — подчеркнул эксперт. — За 8 месяцев этого года нефть марки Brent подорожала на 31% по сравнению с 2017 годом. На сегодняшний день тренд на рост цен на нефть продолжается, и она выросла уже до 85 долларов за баррель».

Подтверждением тенденции укрепления курса рубля в краткосрочной перспективе кандидат экономических наук назвал то, что 2 октября биржевой курс доллара уже пробил отметку в 65 рублей за доллар. Укрепить рубль, по мнению эксперта, позволило прекращение покупки иностранной валюты Центробанком.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее резкое падение рубля по отношению к доллару, случившееся в августе 2018 года, Юрий Данилов объяснял тем, что Центробанк и Минфин России непонятно по каким причинам стали проводить политику на ослабление курса национальной валюты, а также заговорили о возможности повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

«Иначе как экономической диверсией это назвать нельзя, — отмечал эксперт. — Притом, что экономическое положение России сейчас стабильно, как никогда, несмотря на ужесточение санкций со стороны США, а, возможно, даже и благодаря им. Уровень инфляции в стране минимальный, международные резервы растут, золотые запасы страны также рекордные, составляют 15% от международных резервов».

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