Топилин не ждет от пенсионной реформы всплеска безработицы

Москва, , 11:48 — REGNUM Повышение возраста выхода на пенсию не должно вызвать рост безработицы. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Будем надеяться, что всплеска безработицы не произойдет», — сказал Топилин.

Опасения об увеличении безработицы министр назвал безосновательными, так как впереди годы, когда «входить на рынок труда будет гораздо меньше людей, чем будет выходить».

Он также напомнил, что с 1 января 2019 года пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличится до 11 280 рублей. Прежде никогда такого не было, отметил он.

Как сообащло ИА REGNUM, 27 сентября Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в пенсионное законодательство, предполагающие повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

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