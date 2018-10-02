Чартеры из России в Египет до конца 2018 года не возобновятся – АТОР

Москва, , 11:39 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси собирается в Москву. Его визит анонсировало Министерство иностранных дел Египта, при этом дата визита не называется. Предполагает, что президент Египта встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, есть вероятность того, что вопрос о возобновлении чартерных рейсов между двумя странами снов, а будет поднят, сообщили Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Между тем, по мнению экспертов, ждать позитивных новостей по открытию чартеров между египетскими городами Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и Москвой по итогам встречи глав двух стран вряд ли стоит. До конца 2018 года о возобновлении чартерных рейсов речь не идет.

Последний раз президент Египта был в РФ в августе 2015 года. Владимир Путин побывал в Египте в декабре 2017 года/ По итогам этого визита было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. В настоящее время добраться до Хургады или Шарм-Эль-Шейха можно через Каир. В 2017 году в Египте побывали 94 тыс. самостоятельных туристов из России.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чартерные авиарейсы в Египет были прерваны в ноябре 2015 года после крупнейшей в истории российской авиации катастрофы самолёта компании «Когалымавиа». Самолёт, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате теракта потерпел крушение. Погибли 224 человека. После трагедии вопрос о возобновлении чартеров поднимался неоднократно.

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