Столица Литвы решила развивать «ночную экономику»

Вильнюс, , 11:35 — REGNUM

Вильнюс потратит почти 49 тыс. евро на исследование возможности «ночной экономики», соответствующий контракт подписало муниципальное предприятие по развитию туризма Go Vilnius с компанией из Великобритании Sound Diplomacy, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 октября.

Цель — изучит возможности развития ночной индустрии для дополнительного привлечения туристов. В Go Vilnius отмечают, что развитая ночная инфраструктура в Берлине увеличила туристический поток в столицу Германии на 35%, а в Манчестер из-за активной ночной жизни каждые выходные приезжает 150 тыс. туристов. Нью-Йорку «ночная экономика» ежегодно приносит 10 млрд долларов США.

Напомним, последняя кампания муниципального предприятия по развитию туризма Go Vilnius прогремела в странах ЕС и упоминалась во множестве мировых СМИ из-за двусмысленности.

«Вильнюс — точка G Европы: никто не знает, где она находится, но когда ты её найдёшь испытаешь истинное наслаждение», — такой посыл рекламы вызвал возмущение части литовского общества, которые посчитали, что таким образом Вильнюс заработает себе имидж столицы проституции Евросоюза.

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