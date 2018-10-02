Продажи новых автомобилей в Петербурге подстегнуло падение рубля

Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM С января по август 2018 года в Санкт-Петербурге было продано 100 318 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 19% больше, чем за такой же период 2017 года, сообщило 2 октября профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Августовская цифра роста чуть ниже среднего показателя: в последний месяц лета в Петербурге удалось продать 13 069 новых автомобилей, что на 18% больше, чем за август 2017 года.

«Высокий показатель роста продаж автомобилей в августе во многом был обусловлен очередным падением курса рубля, который случился во второй половине месяца», — отмечает генеральный директор агентства Михаил Чаплыгин.

Тройка лидеров продаж в течение года неизменна: Hyundai, KIA и Lada. Обращает на себя внимание то, что единственным брендом в первой десятке, показавшим падение продаж в августе (-18%), стал Renault. Он занимает 4-е место в общегодовом зачете, сохраняя положительную динамику в среднем за год. На пятом месте по продажам в Петербурге — Volkswagen.

Доля Северной столицы в общем объеме продаж новых автомобилей в России по итогам первых восьми месяцев 2018 года составила 8,8%, увеличившись на 0,2% к уровню того же периода 2017 года.

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