Российско-туркменский экономический форум открылся 2 октября в Липецке

Липецк, , 11:21 — REGNUM В Липецке 2 октября прошло открытие VII Российско-туркменского экономического форума. Об этом сообщили в Липецкой торгово-промышленной палате (ТПП).

Отмечается, что форум, мероприятия которого пройдут с участием 100 предпринимателей из России и Туркмении, продлится 2 и 3 октября.

«В мероприятии примут участие официальные и деловые сообщества Туркмении, Липецкой области и соседних областей. В рамках форума состоится биржа контактов между компаниями двух стран», — сообщили в ТПП Липецка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в ходе переговоров президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил российского лидера Владимира Путина за личный вклад в укрепление международной безопасности.

Читайте также: Президент Туркмении поблагодарил Путина за усиление безопасности