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Российско-туркменский экономический форум открылся 2 октября в Липецке

Экономика

Мероприятия форума продлятся 2 и 3 октября

Липецк, 2 октября 2018, 11:21 — REGNUM  В Липецке 2 октября прошло открытие VII Российско-туркменского экономического форума. Об этом сообщили в Липецкой торгово-промышленной палате (ТПП).

Отмечается, что форум, мероприятия которого пройдут с участием 100 предпринимателей из России и Туркмении, продлится 2 и 3 октября.

«В мероприятии примут участие официальные и деловые сообщества Туркмении, Липецкой области и соседних областей. В рамках форума состоится биржа контактов между компаниями двух стран», — сообщили в ТПП Липецка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в ходе переговоров президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил российского лидера Владимира Путина за личный вклад в укрепление международной безопасности.

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