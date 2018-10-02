Забайкалью выделили ещё денег на выплаты пострадавшим от паводка

Чита, , 11:19 — REGNUM Многие жители Забайкальского края, пострадавшие от сильнейшего наводнения летом 2018 года, до сих пор не получили причитающимся им выплаты. Об этом можно судить из официальной информации региональных властей, которые только сегодня, 2 октября, известили о подписании российским премьером Дмитрием Медведевым распоряжения о выделении второго транша в размере 143,3 миллиона рублей.

Известно, что значительная часть суммы предназначена для выплаты по 10 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи 8760 пострадавшим. Компенсацию в 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество получат 598 человек. За полностью утраченное имущество выплаты по 100 тысяч рублей получат 258 забайкальцев.

О сроках поступления этих денег не сообщается, но министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов заверил, что при поступлении финансирования из резервного фонда правительства РФ в бюджет Забайкальского края министерством будут максимально оперативно произведены выплаты пострадавшим.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальский край пришло в ночь на 8 июля 2018 года, разрушив десятки мостов, дорог и строений. Но только когда большая вода вплотную подошла к Чите, власти удосужились объявить режим ЧС. В конце августа сообщалось, что менее половины пострадавших получили выплаты, тогда как общее число тех, кому они причитаются, превышало шесть тысяч человек.

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