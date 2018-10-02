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Около 2,8 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту со дня открытия

Экономика

За сентябрь проехало более 484 тыс. машин

Около 2,8 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту со дня открытия
Иллюстрация: Most.life
Керченский мост

Симферополь, 2 октября 2018, 11:13 — REGNUM  По Крымскому мосту за сентябрь проехало 484 тыс. 274 автомобиля в обе стороны. С момента открытия движения автомобильной дороги через Керченский пролив по мосту проехало более 2,772 млн машин, сообщили в Росавтодоре.

Интенсивность движения машин в сентябре по Крымскому мосту составила порядка 16 тыс. транспортных средств, что на 40% ниже, чем в августе. Снижение интенсивности движения объясняется завершением курортного сезона.

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Как сообщало ИА REGNUM, грузовое движение по Крымскому мосту было открыто 1 октября 2018 года в 00:00 по местному времени. В первые сутки после снятия ограничений по мосту в Крым проехало 1086 грузовиков, а в направлении Тамани — 1137 грузовых транспортных средств. Общее число грузовиков составило 2,2 тыс.

Напомним, автомобильная часть моста была торжественно открыта президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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