Около 2,8 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту со дня открытия

Симферополь, , 11:13 — REGNUM По Крымскому мосту за сентябрь проехало 484 тыс. 274 автомобиля в обе стороны. С момента открытия движения автомобильной дороги через Керченский пролив по мосту проехало более 2,772 млн машин, сообщили в Росавтодоре.

Интенсивность движения машин в сентябре по Крымскому мосту составила порядка 16 тыс. транспортных средств, что на 40% ниже, чем в августе. Снижение интенсивности движения объясняется завершением курортного сезона.

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Как сообщало ИА REGNUM, грузовое движение по Крымскому мосту было открыто 1 октября 2018 года в 00:00 по местному времени. В первые сутки после снятия ограничений по мосту в Крым проехало 1086 грузовиков, а в направлении Тамани — 1137 грузовых транспортных средств. Общее число грузовиков составило 2,2 тыс.

Напомним, автомобильная часть моста была торжественно открыта президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года.

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