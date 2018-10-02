Главой Росавтодора назначен Андрей Костюк

Москва, , 10:56 — REGNUM Руководителем Федерального дорожного агентства назначен Андрей Костюк. Нового главу Росавтодора представил коллективу глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, сообщается на сайте агентства.

По словам Дитриха, перед Росавтодором стоят масштабные задачи в рамках исполнения майского Указа президента России. Особо значимый проект — «Безопасные и качественные дороги».

Распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2018 году прежний глава Росавтодора Роман Старовойт назначен на должность заместителя министра транспорта. Он руководил ведомством с 2012 года.

Справка:

Костюк Андрей Александрович родился 2 июня 1979 года в г. Тында Амурской области.

С 2002 по 2006 год — работал в Санкт-Петербургском государственном учреждении «Дирекция транспортного строительства» при Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству администрации г. Санкт-Петербурга.

С 2006 по 2012 год — заместитель начальника, а затем начальник Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства».

С декабря 2012 по сентябрь 2018 года — заместитель руководителя Федерального дорожного агентства.

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