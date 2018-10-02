Вторник, 2 Октября 2018 года
11:56:53 МСК

«Роснефть» выплатит более 150 млрд рублей дивидендов за 6 месяцев 2018 года

Экономика

Выплата на одну обыкновенную акцию составит 14,58 рубля

«Роснефть» выплатит более 150 млрд рублей дивидендов за 6 месяцев 2018 года
Markgraf-Ave
Дивиденды

Москва, 2 октября 2018, 10:30 — REGNUM  Общая сумма средств, которые компания «Роснефть» направит на выплату дивидендов по итогам работы в первом полугодии 2018 года, составит 154,5 млрд рублей. Об этом 2 октября сообщили в Управлении информационной политики предприятия.

Решение о выплате принято на внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 28 сентября. В нем приняли участие владельцы 92,36% акций компании.

Из сообщения следует, что выплата на одну обыкновенную акцию составит 14,58 рубля. Это позволит компании направить на дивиденды половину чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности, относящейся к акционерам общества.

Отмечается, что закрытие реестра для выплаты дивидендов определено на 9 октября. Доходы по акциям будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим до 23 октября включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций — не позднее 14 ноября 2018 года.

Читайте также: «Без убытков и обязательств». «Роснефть» отказалась от проекта «Печора СПГ»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить