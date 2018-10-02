В 2018 году активы страховых компаний Казахстана выросли на 7,8%

Астана, , 10:48 — REGNUM По состоянию на 1 сентября 2018 года совокупный объем активов страхового сектора Казахстана составил 995,2 млрд тенге ($2,74 млрд), что на 7,8% больше, чем 1 сентября 2017 года. Об этом 2 октября сообщает аналитический портал FinProm со ссылкой на данные Национального банка республики.

Активы страховых компаний растут пятый год подряд — в 2013 году этот показатель составлял 524,3 млрд тенге ($1,44 млрд). Среднегодовой прирост активов составляет 14,9%.

Крупнейшими страховыми компаниями Казахстана являются: «Евразия» с совокупными активами 249,5 млрд тенге ($687 млн), «Халык — Казахинстрах» — 91,8 млрд тенге ($253 млн) и «Виктория» — 86,6 млрд тенге ($238 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года объем выплат по обязательному страхованию работников Казахстана от несчастных случаев составил 3,8 млрд тенге ($10,5 млн).

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